Google'ın yeni Pixel 2 sızıntıları şaka gibi!

Pixel 2 telefonları henüz tanıtılmadı ancak yeni Google telefonlarıyla ilgili neredeyse her şeyi biliyoruz. Bazı beklenmedik sürprizler de dahil olmak üzere benzer özelliklere sahip olacaklar ve sadece yeni akıllı telefonlardan beklenecek bir dizi yeni özellik sunuyorlar.

Ancak orijinal Pixel'lerde olduğu gibi, telefonlar tasarım açısından tam olarak eşit değil. HTC Pixel 2, LG ise Pixel 2 XL'den sorumlu. Ve son sızıntılar Pixel 2'nin ikisinin de çirkin olduğunu kanıtladı. Aslında, o kadar çirkin ki, iPhone X'in ekran üstündeki çentiği bile tamamen sevimli görünüyor.

Sızdırılan Pixel 2 ve Pixel 2 XL koruyucu kapakları bir şeyi açıklığa kavuşturuyor: Pixel 2, tüm ekran tasarıma sahip XL sürümüne ve her 2017 akıllı telefona kıyasla çok korkunç olacak. Bazı nedenlerden dolayı Google, ön tarafa bakan iki çift hoparlörün daha fazla ekran seçeneğine göre fazlasıyla takdir edileceğini düşünüyor.

Şu çirkin üst ve alt çerçeveleri gözden geçirin ve iPhone X'e bakın:

Galaxy S8 de oldukça iyi görünüyor:

Xiaomi Mi Mix 2'ye göz atalım:

Pixel 2 XL ile doğrudan rekabet edecek LG'nin V30 nasıl?

Pixel 2 ile karşılaştırıldığında, Essential Phone bile harika görünüyor.