Google'ın SMS uygulaması Messenger'a elveda deyin!

Google, mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili kesinlikle bir sorun yaşıyor. Şirketin Allo, Duo, Hangouts ve Messenger gibi oldukça fazla mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Ancak şirket, "Messenger" olan SMS uygulamasının adını "Android Messages" olarak değiştirdi.

Messenger, Google'ın varsayılan SMS uygulamasıdır ve saf Android ile çalışan veya Google Pixel gibi saf Android ile gelen birçok Android cihaza önceden yüklenmiş olarak yer alıyor.

Aslında bu ad değişikliği o kadar da şaşırtıcı değil. Çünkü Facebook’un aynı ismi taşıyan Messenger uygulaması çok daha popüler ve Google, bu ikisi arasında ayrım yapılması gerektiğini düşünüyor. Yine de bu ani değişim, şirketin basitçe bir şeyler kararlaştırıp hemen kullanıma sunduğu pek çok örnekten biri. Başka bir örnek de Google Klavye adını Gboard'a değiştirmesiyle olmuştu.

Play Store'da en son sürüm Android Messages v2.0.770, artık kullanılabilir. Güncelleme, ayrıca "Desteklenen operatörlerdeki gelişmiş özellikler için daha basit kayıt" özelliğinin yanı sıra klasik "Hata düzeltmeleri ve kararlılık geliştirmeleri" sunuyor.