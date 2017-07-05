Göz alıcı tasarım ve yüksek performans ile Lenovo Yoga 910

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, yeni Yoga 910 ile sizlere bir dizüstü bilgisayardan çok daha fazlasını vadediyor. Tamamen metalden yapılmış yekpare tasarımı ve ultra ince koruyucu çerçevesi, özel yapım saat kayışı tip menteşe ile şıklığını yansıtan Yoga 910, platin gümüş rengiyle gittiğiniz her yerde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak. Yalnızca 14,3 mm inceliğe 1,38 kg hafifliğe sahip olan Yoga 910’u kolaylıkla her yere taşıyabilir, 12,5 saat pil ömrüyle ise teknolojinin şıklıkla buluşmasının keyfini saatlerce yaşayabilirsiniz.

Yüksek performans, kolay ve güvenli kullanım

Performans özellikleriyle de rakiplerinden ayrılan Yoga 910, 4K yüksek çözünürlüğe sahip neredeyse çerçevesiz dokunmatik ekranı, cihaz kapalı olduğunda dahi akıllı telefonunuzu ve daha fazlasını şarj edebileceğiniz her zaman etkin USB şarjı ve en yeni Nesil Intel® Core™ i7 işlemcisi ile tüm gün en üst düzey performans sunuyor. Parmak izi okuyucusuyla da fark yaratan Yoga 910’un hem basit, hem de güvenli şekilde oturum açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dolby® Audio Premium™ sistemi ve JBL stereo hoparlörleri ile her ses düzeyinde inanılmaz netliğin tadını çıkarabileceğiniz cihaz, parazit önleme özellikli çift kanallı mikrofonları ile de arka plandaki gürültüyü en aza indirerek, arkadaşlarınızla sohbet ederken ya da online bir iş toplantısını takip ederken ise tek bir kelimeyi bile kaçırmamanızı sağlıyor.