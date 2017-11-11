PlayStation ile hayatımıza giren Gran Turismo’yu, yarış oyunu tutkunları yakından tanır. PlayStation 4’e kadar çıktığı her dönemde o günkü teknolojinin sınırlarını zorlayan Gran Turismo, bu yıl karşımıza Gran Turismo Sport ile çıkıyor. Polyphony Digital tarafından geliştirilen Gran Turismo Sport, serinin diğer oyunları gibi sadece PlayStation 4 platformuna özel.

Simülasyon türünün öncüsü olan Gran Turismo, yeni oyunu ile keyifli bir yarış deneyiminin yanında grafikleri ile de büyüleyici dakikalar yaşatıyor. Gran Turismo Sport incelemesine oyunun grafiklerinden başlamak istiyoruz.

Gran Turismo Sport inceleme

Gran Turismo Sport, PlayStation 4’ün gücünü sonuna kadar kullanıyor. Araçların dizaynından tutun da çevre modellemesine kadar her şey düşünülmüş. Araç hasarları, kokpit ve çevre modellemesi bir yarış oyununa göre en üst seviyede diyebiliriz.

Oyunu açınca sizleri bir ana ekran karşılıyor. Bu ana ekran ilk bakışta biraz karışık görünebilir. Ancak alıştıktan sonra tüm seçeneklerin burada yer almasından hoşnut olacaksınız. Ana ekranı incelemeye Arcade modu ile başlayalım. Arcade modu altında 6 farklı mod yer alıyor. Bu modlar; tekli yarış, zamana karşı yarış, drift denemesi, özel yarış, 2 oyunculu bölünmüş ekran ve VR modu.

Tekli yarış modunda yapay zekaya karşı yarışıyorsunuz. Zaman karşı yarışta ise adından da anlaşılacağı gibi önceden belirlenmiş zaman içerisinde yarışı tamamlamak için yarışıyorsunuz. Drift denemesi modunda ise arabanızı yanlayarak yüksek skorlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Özel yarış modunda ise kendiniz yarış seçeneklerini belirliyorsunuz.

2 oyunculu bölünmüş ekranda ise; arkadaşınız ile aynı ekranda ekranı bölerek oynayabiliyorsunuz. VR modu ise PlayStation VR aksesuarı gerektiriyor. VR modunda GT Sport’u adeta yaşayarak oynayabilirsiniz.

Arcade modunun yanında bir de senaryo modu yer alıyor. Ancak bu senaryo modu NFS serilerindeki gibi değil. Senaryo modunda sürüş bilgilerini öğreniyor ve görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Görevler arasında belli bir süre içerisinde yarışı tamamla, yarışta birinci ol ve en yüksek drift skorunu yap gibi seçenekler yer alıyor.

Bir diğer ve son modumuz ise Sport modu. Oyunun ismini taşıyan bu mod sayesinde arkadaşlarınız ile çevrimiçi yarışlar düzenleyip oynayabiliyorsunuz.

Yarışa girmeden önce haritaları seçebiliyor ve yarış saatini de ayarlayabiliyorsunuz. Ancak harita ve araçların seviyelere göre kilitlerinin açıldığını belirtelim. Seviyeleri de yarış kazandıkça topladığınız deneyim puanları ile atlıyorsunuz.

Modifiye es geçilmemiş

Oyunda atölye adında bir bölüm yer alıyor. Atölye bölümünde aracınızı özelleştirebiliyorsunuz. Oldukça geniş modifiye seçeneklerinin yer aldığı bu bölümde; aracınızın tüm parçalarını ve hatta kaskınızı bile değiştirebiliyorsunuz.

Oyunda bir profiliniz yer alıyor. Profilim menüsünde; Günlük antrenmanlar, sürülen mesafe, senaryo modunun ilerleme durumu, sürücü derecesi, satın alınan araçlar ve Scapes ile çektiğiniz fotoğraflar gibi istatistikler yer alıyor.

Gelelim oyunun can alıcı noktası kontrollerine. Simülasyon yarış türündeki GT Sport, oyunculara geniş bir ince ayar yapma imkanı sunuyor.

Aracınızın; süspansiyon, frenler, lastikler, çekiş kontrolü, aerodinamik, çekiş sistemi ve şanzıman gibi aksamlarını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Eğer simülasyonda uzman değilseniz; kontrolcü seçeneklerinden seviyeyi acemi yaparak GT Sport’u arcade türüne çevirebilirsiniz.

PlayStation 4 Pro’da 4K/60 FPS, HDR ve Wide Color desteği gibi yeni görüntüleme teknolojilerini sunan GT Sport’ta 33 farklı markanın toplamda 162 adet aracının bulunduğunu belirtelim. Oyunu genel olarak değerlendirecek olursak, son dönemdeki yarış oyunu eksikliğini fazlasıyla kapattığını söyleyebiliriz. GT Sport’un grafikleri, gelişmiş kontrolleri ve ruhu okşayan müzikleri bizden tam not almayı başarıyor.