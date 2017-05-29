Grid mobile geliyor!

2014 yılında çıkışını gerçekleştiren başarılı yarış oyununun, çıkışını gerçekleştirdiği ilk zamanlarda Android ve iOS için söz veren yapımcılar, verdiği bu sözü tutuyor ve Grid mobile çıkıyor.

Feral Interactive tarafından geliştirilecek olan Grid Autosport'un mobil versiyonu üzerinde çalışmalarına devam eden ekip, oyunun bazı yönleri için ve birinci sınıf bir oyun geliştirmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu duyurdu. İlk olarak iOS kullanıcıları için sunulacak olan Grid Autosport, daha sonra da Android kullanıcıları için çıkışını gerçekleştirecek.

Fakat iOS için oyunun çıkış tarihi 3 ay ertelendi. Kaliteli bir yarış oyunu deneyimi sunmak için ince eleyip sık dokuyan Feral Interactive, bu konu üzerine oldukça titiz olduklarının altını her fırsatta çiziyor. Bakalım bu oyun da diğer mobil yarış oyunları gibi mi olacak yoksa yeni bir atılımla çıtayı göklere mi çıkartacak.