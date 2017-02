GTA IV tutkunlarına müjde!

Xbox ve Rockstar Games birlikte çalışarak GTA IV'ün tüm versiyonlarını Xbox One uyumlu yaptılar ve bugün piyasaya sürdüler. Artık Grand Theft Auto IV: Complete Edition da dahil olmak üzere oyunun tüm sürümleri Xbox One ile uyumlu.

Dijital oyun sahipleri Xbox One'da anında erişime sahipler, böylece Grand Theft Auto IV'ü doğrudan Xbox One menüsünden indirebilir ve istedikleri gibi oynayabilirler. Fiziksel oyun sahipleri, Xbox 360 oyun diskini Xbox One içine yerleştirip oyunu yükleyebilirler.

Oyununuzu Xbox 360'teki Cloud Saved Games özelliğine kaydettiyseniz orijinal oyun kayıtlarınızı da Xbox One'ınıza aktarabilirsiniz. Halihazırda Grand Theft Auto IV'e sahip olmayan kişiler de, Xbox One'larındaki Xbox Mağazası'ndan, The Lost and Damned ve The Ballad of Gay Tony DLC'leri de dahil olmak üzere oyunu satın alabilirler.