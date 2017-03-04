GTA Online güncelleme almaya devam edecek mi?

Rockstar Games, Grand Theft Auto V'in çok oyunculu sürümünün, geliştirici takımının Red Dead Redemption 2 üzerinde çalışmasına rağmen düzenli olarak güncelleme almaya devam edeceğini doğruladı. Rockstar Games son derece popüler oyunun düzenli güncellemelerini yapmak için son üç yılda oldukça iyi bir performans gösterdi.

Rockstar Games'in beklenen Red Dead Redemption 2'ye odaklanması nedeniyle oyunun gelecekteki güncellemeleri hakkında çok fazla belirsizlik vardı. Ancak Rockstar Games tüm spekülasyonları bir kenara bıraktı ve 2017'de GTA Online'a güncelleme geleceğini açıkladı.

Oyuna Mart ayı içersinde Rocket Voltic drop için tasarlanan Ruiner 2000 ve Blazer Aqua araçları görecek. Ayrıca, harita yaratıcıları için yeni araçlara yeni yarışlar yaratmalarını sağlayacak yeni özellikler de olacak. Başka bir 2D oyun modu olan Resurrection, yeni bir yakar-topa benzer oyun modu, üstten bakışlı olarak oyuna eklenecek.

2D modu, PS2'de piyasaya sürülen orijinal Grand Theft Auto oyunundaki anıları canlandıracak. Buna ek olarak, Rockstar Games, GTA 3 gibi Grand Theft Auto oyunlarından bazılarını oyuna ekleyecek. Rockstar Games, silahlı araçlar gibi büyük bir kaç içeriğin ilkbahar-yaz döneminde oyuna ekleneceğini de belirtti.

Öte yandan Rockstar Games, oyuncuların Xbox 360 ve PS3'teki GTA Online karakterlerini Xbox One, PS4 ve PC'ye 7 Mart'a kadar transfer edebileceklerini belirtti.