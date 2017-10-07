GTA Online'a yeni mod!

GTA Online, temelini oluşturan GTA V'in piyasaya sürülmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen her geçen gün artan kullanıcısıyla büyük başarılar kazanmaya ve Rockstar Games'e büyük paralar kazandırmaya devam ediyor. Öyleki şirketin 2017 ikinci çeyreğindeki geliri 400 milyon doların üzerine çıktı.

Hal böyle olunca Rockstar Games de oyuna yeni DLC'ler sunmaya devam ediyor. En güncel DLC ise bu ayın ilerleyen süreçlerinde çıkacak ve dönüşebilen araç yarışları ve uçaklarla it dalaşları gibi yeni farklılıkları içerecek.

TRANSFORM RACES



The next evolution of stunt racing in #GTAOnline



Coming Soon: https://t.co/oFWplPKnk2 pic.twitter.com/2QckcodTV2 — Rockstar Games (@RockstarGames) 6 Ekim 2017

Oyunun, Stunt Races özelliğinin bir sonraki sürümü olan Transform Races, birbirinden heyecanlı dakikaları barındırıyor. Güncellemeyle birlikte iki mod daha geliyor. İlk olara bir oyuncu bir başka kişiyi öldürüp ölüm cezasını çekinceye kadar hedef olarak işaretlenmesi diğeri ise hava çarpışmaları için it dalaşı.

GTA Online'ın içeriği ile normalde olduğu gibi, bu düzeltme ekinde de birkaç ilave araç bulunmakta. Örneğin, Avcı saldırı helikopteri P-40, köpek balığı ağzı şeklinde boyanmış bir AH-64 Apache helikopteri ve süper arabalar. Bunların hepsi bu ay içerisinde gelecek DLC'yle sunulacak.