GTA Online'a yeni mod!

GTA Online, temelini oluşturan GTA V'in piyasaya sürülmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen her geçen gün artan kullanıcısıyla büyük başarılar kazanmaya ve Rockstar Games'e büyük paralar kazandırmaya devam ediyor. Öyleki şirketin 2017 ikinci çeyreğindeki geliri 400 milyon doların üzerine çıktı.

Hal böyle olunca Rockstar Games de oyuna yeni DLC'ler sunmaya devam ediyor. En güncel DLC ise bu ayın ilerleyen süreçlerinde çıkacak ve dönüşebilen araç yarışları ve uçaklarla it dalaşları gibi yeni farklılıkları içerecek.

TRANSFORM RACES



The next evolution of stunt racing in #GTAOnline



Coming Soon: https://t.co/oFWplPKnk2 pic.twitter.com/2QckcodTV2