GTA V 10K çözünürlükte nasıl görünüyor?

YouTuber DudeRandom84, önceden iki Nvdia Geforce GTX1080Ti ekran kartını birbirine bağlayarak, grafikleriyle oynayanları kendinden alan Project CARS 2’yi 8K çözünürlükte oynamıştı.

Şimdi ise test sırası GTA V’te diyen YouTuber, aynı testi bu oyuna da uyguladı. DudeRandom84, 10K çözünürlük ve 60 FPS değerlerine ulaştığı GTA V’te grafik şöleni yaşadı. Ancak YouTuber bunu yaparken, Very High ve Normal ayarları karışık olarak kullandı. Aşağıdan bu teste ait videoyu izleyebilirsiniz.

Bu GTA V testi hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce oyunlar 10K çözünürlüğe hazır mı yoksa daha çok mu erken? Yoksa daha 4K'ya geçemedik 10K'ya yıllar var mı diyorsunuz?