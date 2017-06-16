GTA V'in mod aracı OpenIV kapatıldı!

Rockstar'ın sevilen oyunu GTA V, konsoldan sonra PC platformuna gelmesinden sonra, mod yapımcılarının gözde oyunu olmuştu. OpenIV aracı sayesinde GTA V için mod geliştirenler dün aldıkları haber ile sarsıldı. Take-Two, GTA V'in mod aracı OpenIV'yi kapatma kararı aldı.

Bugünden itibaren indirme linkleri kapatılan ve desteği zorunlu olarak bıraktırlan OpenIV'nin kapatılma sebebi de açıklandı. Take-Two, almış olduğu bu kararın tekli oyuncu modundaki çeşitli modları hedef almadığını, ancak OpenIV'nin multiplayer modunda online oyun deneyimine zarar verip oyuncuların hile yapmasına neden olduğu için kapattığını açıkladı.

OpenIV eğer PC'nizde varsa yine modları yükleyebilirsiniz. Ancak tahminlerimize göre ilerleyen günlerde GTA V'e bir güncelleme gelecek ve mevcuttaki OpenIV aracının çalışması da engellenecek.