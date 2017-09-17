GTA V'e Londra haritası geliyor!

Dünyanın en iyi açık dünya oyunu olarak kabul edilen oyuna devasa bir harita geliyor. GTA V için Londra haritası tasarlanıyor. Aradan geçen 4 yılın ardından insanları oyunda tutan tek şey GTA Online. GTA Online’ın da son yıllarda düşüşe geçtiğini biliyoruz. PC oyuncuları ise biraz daha rahatlar.

Oyun modları sayesinde GTA V’in çok farklı yönlerini keşfederek ilk günkü heyecanı yaşamaya devam edebiliyorlar. Project London ismiyle çıkacak GTA V modu Londra’dan ilham alınarak tasarlanacak. Polis arabaları, araziler, yollar ve çok daha fazlası Londra’ya uygun hale getirilmiş durumda, ancak daha yapacak çok iş var.

Modun geliştiricilerinden Kieran Merrilees verdiği röportajda, sadece yolların 210 saat uğraşılarak yapıldığını belirtti. Radds Modding ve Albo 1125 ortaklığında gerçekleşen modda, Wembley Stadyumu'nu, birkaç hastaneyi, metro istasyonlarını ve acil durum araçlarını tamamlanmış durumda.