GTA Vice City Remastered olsaydı!

Video oyun dünyasının kuşkusuz herkes tarafından bilinen ve sevilen sayılı oyunlarındandır Grand Theft Auto yada nam-ı diğer GTA. Her yeni oyunu ile bizleri yıllar boyunca başında tutan, zamanın eskitemediği bu yapımlar, Rockstar Games'in aslında ne kadar başarılı bir firma olduğunun da göstergesi.

Ancak GTA serisinin içerisinde de bazı oyunlar var ki, çıkışları üzerinden uzun mu uzun yıllar geçmiş olsa da, oyuncuların gönlünde hala daha ilk günkü heyecanı ve beğeniyi koruyabiliyor. Bu oyunlara örnek vermenizi istesek akılınıza ilk şüphesiz GTA: San Andreas ve GTA: Vice City gelecektir.

Bugünse YouTube'daki Welcome to the 80s isimli bir kanal, GTA: Vice City eğer Rockstar Games tarafından Remastered olarak piyasaya sunulsa, nasıl olurdu sorusunu cevaplamaya çalışmış, şahsen gerçekten çok hoş duygular oluşturduğunu düşündüğüm videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.