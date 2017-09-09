GTA V'in yeni modu sizi uzaya götürüyor!

GTA V'in uzay modu yani diğer adıyla Grand Theft Space ocak ayında duyrulmuştu ve herkesi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü mod, oyunda uzaya çıkabilmemizi ve diğer uzaylılarla dövüşebilmemizi vadediyordu. Modla ilgili en son temmuz ayında bir fragman gördük daha sonra çıkışının gecikeceği duyuruldu. Sonunda mod çıktı ve oynanış videoları düşmeye başladı bile.

Modun çıkışıyla birlikte gayet güzel gözüken sinematik bir fragmanı çıktı bile. Mod şu anlık elimizde olan bilgilere göre, Ay ile birlikte 11 gezegene çıkabilmemizi, bir hikayeli oynanışı bir kaç tane de açıklanmayan yan eğitim görevi vaat ediyor. Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla ise oynanış en azından fragmanda gördüğümüz kadarıyla akıcı değil gibi gözüküyor.

Yine de modun yapımcıları, modu yaparken iyi bir hikaye modu ve akıcı bir oynanıştan öte, daha deneyimli mod yapımcılarının bu modu alıp daha farklı modlar yapması ve oyuncu deneyimini geliştirmeye katkıda bulunmasına çalıştıklarını belirtiyorlar. GTA V içerisinde akıcı bir uzay deneyimi için bir süre daha bekleyecekmişiz gibi gözüküyor. Yine de şimdilik gezegen gezegen dolaşıp bir iki uzaylı tokatlamayı isterseniz, buradan Grand Theft Space moduna ulaşabilirsiniz.