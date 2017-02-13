GTA'nın filmi geliyor!

Take-Two'nun yaptığı açıklamada birçok oyun projesinin sinema filmi için gerekli lisans işlemleri tamamladığı belirtildi. İlk açıklamalarda bu isimler gizli tutuldu. Take-Two, elinde bulunan birçok oyunun sinema filmi haklarını ve diğer her şeyini almayı ihmal etmiyor.

Yapılan başvurulardan olumlu sonuçlar alındı ve film çekilme ihtimalinin de önü açılmış oldu. Lisanslar sinema filmleri ile sınırlı da değil. Oyunların kendi televizyon dizisi de olabilecek. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, ellerindeki lisanslarla çekilecek bir sinema filmi ya da televizyon dizisinin Take-Two tarafından çekilmeyeceğini de ısrarla belirtti. Take-Two'nun amacı lisansladıkları yapımlar için yapılan anlaşmaların ardından, ortaya konulacak ürünün kalitesine müdahale edebilmek. Çünkü Zelnick bugüne kadar çekilen tüm video oyun filmlerinin başarısız olduğunu düşünüyor.

Başarısızlıklarının sebebini de firmaların kendi filmlerini kendileri çekme sevdaları olarak açıklıyor. Take-Two'nun Rockstar Games ve 2K Games'in ana dağıtımcısı ve bu yüzden ellerinde Grand Theft Auto, Mafia, BioShock ve Red Dead Redemption gibi çok büyük seriler var. Geçtiğimiz dönemde vizyona giren WarCraft ve Assassin's Creed gibi yapımları düşündüğümüzde, Strauss Zelnick'in haklı olabileceğini söylemek yanlış olmaz.