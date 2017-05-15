Günün sorusu: Galaxy S8 mi LG G6 mı?

Çerçevesiz ekranlar, Samsung Galaxy S8 serisinin ve LG G6'nın öncülüğünde, bu yıl mobil teknolojide en çok göze çarpan trend oldu. Peki büyük ekranlarının yanı sıra, Galaxy S8 serisi ve LG G6 karşılaştırıldığında özellikleri nasıl?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda her iki telefonun özelliklerini inceleyerek bu sorunun cevabını bize siz verebilirsiniz. Hangisi daha iyi? Galaxy S8 mi LG G6 mı? Konuyla ilgili yorumlarınızı yorum kısmından bize belirtebilirsiniz.

Boyut

LG G6 ve Galaxy S8 aynı yükseklikte ama LG G6 yaklaşık yüzde 6 daha geniş. Kalınlık açısından, hepsi de hemen hemen aynı incelikte.

Bunların arasında en büyük telefon Galaxy S8+. Galaxy S8 ve LG G6'dan neredeyse yüzde 7 daha uzun ve G6'dan bir milimetre daha kalın.