Güvenilir kaynaklardan, son sızıntılara göre Galaxy S8 özellikleri!

Guardian'a özel olarak konuşan kaynaklar, Mart ayı lansmanı öncesinde bir iris tarayıcı da dahil olmak üzere Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Guardian, Samsung'un Galaxy S8 modelinin iki boyutta olacağını, neredeyse çerçevesiz, uçtan uca "sonsuzluk" ekranına ve bir iris tarayıcıya sahip olacağını öğrendi. Galaxy S8, Mart ayı sonlarında açıklanacak ve 21 Nisan tarihinde veya civarında piyasaya sürülecek. Tanıtım, Note 7 fiyaskosunun etkileri nedeniyle Şubat ayında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde planlanandan sonra gerçekleşecek.

Guardian’a konuşan çeşitli güvenilir kaynaklara göre, iki varyant olacak ve bu varyantların 5 ila 6 inç arasında ekranlara sahip olacak. Cihazların, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonunun daha önceki sürümleriyle aynı veya daha küçük oranlarda gövdeye, ancak daha büyük ekranlarla sahip olacağı belirtildi. Galaxy S7 modelleri, 5.1 inç ve 5.5 inç ekranlara sahipti.

İki akıllı telefonun kod adı Dream ve Dream 2, daha küçük ve daha büyük Galaxy S8'i temsil ediyor. İki kaynak da cihazın sol ve sağ taraflarında Galaxy S7 Edge'e benzeyen eğri ekranlara sahip olacaklarını söyledi.

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