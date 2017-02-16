Güvenli işletim sistemi KasperskyOS çıktı!

KasperskyOS, gittikçe büyüyen ve her geçen gün saldırıya uğramaya başlamış olan gömülü sistemler ve IoT cihazları için tasarımı dolayısıyla güvenli bir ortam sunuyor. Zengin özelliklere sahip IOT cihazlarının, tüketicilerin dışında kritik altyapılar tarafında da kullanıldığı ve günlük hayatımızın birçok yönünü kontrol etmeye başladığı modern ve bağlantılı dünyamızda, güçlü bir güvenlik yaklaşımı talebi her zamankinden daha yüksek.

Kaspersky Lab’ın baştan sona kendi geliştirdiği mikro çekirdek üzerine temellendirdiği yeni çözümü, Ayırma Çekirdeği, Referans Monitörü, Çoklu Bağımsız Güvenlik Seviyeleri ve Flux Gelişmiş Güvenlik Çekirdeği mimarisi gibi güvenlik odaklı yazılım geliştirmenin köklü ilkelerinden yararlanıyor.

Belirli endüstriler göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan KasperskyOS, bu nedenle yalnızca güvenlik sorunlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda gömülü sistemler için güvenli uygulama geliştirme ile ilgili organizasyonel ve ticari zorluklara da çözüm üretiyor.

KasperskyOS özellikleri ile neler sunuyor?

KasperskyOS genel amaçlı bir işletim sistemi değil. Gömülü cihazların gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış. Telekomünikasyon, otomotiv ve sanayi sektörleri olmak üzere üç temel sektörü hedefliyor. Ayrıca Kaspersky Lab, finans sektörü ve özellikle genel amaçlı Linux tabanlı sistemler ve uç noktalardaki kritik operasyonların güvenliği için de dağıtım paketleri geliştiriyor. KasperskyOS'in belirli özelliklerini uygulayan üç paketle dağıtım kolaylığı sağlanıyor.

KasperskyOS'un gereksinimleri bir müşterinin gelişim sürecine ek bir zorluk getirse de, kendisi maksimum güvenlik sunuyor. Ağ yönlendiricileri, IP kameralar veya IoT denetleyicileri gibi aygıtlar oluşturmak için temel olarak kullanılabiliyor. Telekomünikasyon endüstrisinin, kritik altyapı uygulamalarının ve Nesnelerin İnternet’inin gelişmesiyle ilgili ihtiyaçlara hitap ediyor.

Kaspersky Secure Hypervisor, biraz daha düşük fiyatlı bir çözüm olarak, uygulamaların çalıştırılmalarını, birbirleriyle iletişimleri üzerinde kesin kontrol sağlayarak mümkün kılıyor. Telekom ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaçlarını gözeten çözüm, aynı zamanda uç noktaların güvenli işletimi de dahil olmak üzere genel güvenlik amaçları için de kullanılabiliyor.

Kaspersky Security System ise, alışılagelmiş işletim sistemlerinin yanı sıra, diğer gömülü ve gerçek zamanlı işletim sistemlerine de minimum geliştirme masraflarıyla zorunlu güvenlik getiriyor.

KasperskyOS, şu an için dünya çapındaki OEM'ler, ODM'ler, sistem entegratörleri ve yazılım geliştiricilerine sunulmuş durumda. Halihazırda Rusya’nın sistem entegratörü Kraftway, SYSGO ve Avrupalı sistem entegratörü BE.services ile birlikte başarılı projelerin bir parçası oldu.

KasperskyOS’un fiyatı da gerekliliklere göre değişiyor. KasperskyOS, Kaspersky Secure Hypervisor ve Kaspersky Security System hakkında ayrıntılı bilgi ve potansiyel müşteri olarak ihtiyaç duyulabilecek iletişim bilgileri KasperskyOS’un özel web sitesinde bulunuyor.