Hackerların yeni hedefi oteller!

Siber saldırganlar, Avusturya’da ünlü bir otelin hem elektronik anahtar kart sistemini hem de bilgisayar sistemini bloke etti. Oluşturulmuş elektronik anahtarları kullanım dışı bırakan ve otelin yeni kart oluşturmasını da engelleyen siber saldırganlar otel yönetiminden fidye istedi.

180 misafiri bulunan otel, sistemlerini siber saldırganların elinden geri alabilmek için 1.500 € değerinde Bitcoin fidye ödemek zorunda kaldı. Otel yönetimi, bu olayın turizm ve otelcilik sektöründe emsal teşkil etmesi için bir basın açıklaması düzenledi.

Lüks otelin genel müdürü “Birçok Avusturyalı otelin benzer şekilde saldırıya uğradığını gördük. Bu tip saldırılarda polis ve sigorta şirketi de yardımcı olamıyor.” dedi. Bu olayın üzerine otel, eski moda analog kapı kilitlerine geri dönmeye karar verdi.

Artış gösteren kötü amaçlı fidye yazılımları finans, hizmet ve turizm gibi alanlara da yayıldı. Otellerdeki elektronik anahtar kart sistemleri, güvenlik araştırmacılarının, kötü niyetli saldırganların ve hırsızların ilgi odağı oldu.

2012 yılında Black Hat Güvenlik Konferansı’nda araştırmacılar, bu elektronik otel odası kilitlerinin kolayca hacklenebileceğini göstermişti.

Avusturya’da peş peşe gerçekleşen siber saldırılar ise otellerin siber saldırganların hedefine girdiğini gösteriyor. Sigorta şirketlerinin ve polisin müdahale edemediği siber saldırılarda otellerin fidyeyi ödemekten başka çaresi kalmıyor.