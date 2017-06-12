Haftanın ücretsiz iOS uygulaması!

Oldukça ilginç bir tarzda olan Framed, hikayesini tamamen oyuncunun kontrolüne bırakıyor. Her bir değişiklik, oyunun sonucunu etkileyebiliyor. Uygulama bu hafta ücretsiz olarak App Store’dan indirilebilecek ve normalde 4 dolar olan oyun, ücretsiz olarak sizin olacak.

Ödüllü yapım, geliştiricisine ciddi paralar kazandırdı. Apple'ın geliştiricilerle yaptığı anlaşma gereği, uygulamaları haftada bir tane olacak şekilde ücretsiz olarak sunması gerekiyor.

Bu birçok iOS kullanıcısının hoşuna gidecek bir detay. Eğer bir iOS kullanıcısıysanız, uygulamayı hemen aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak alabilmek için son gün ise 14 Haziran 2017 çarşamba günü.