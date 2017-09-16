Haftanın ücretsiz iOS uygulaması!

Normalde 3 dolardan satılan oyun, Pinball ile Paintball’un karışımından ortaya çıkmış son derece eğlenceli bir oyun. Apple Tasarım Ödülü'ne de layık görünen INKS’de, Pinball platformunda boyalara karşı mücadele vereceğiz.

Haftanın ücretsiz uygulaması olarak paylaşılan INKS, yakın zamanda orijinal fiyatına geri dönecek, bu yüzden elinizi çabuk tutarak oyunu bugün indirin.

Son derece eğlenceli olan ve gerçekten de öyle gözüken INKS’i aşağıdan ücretsiz olarak indirebilir, muhteşem renkleri kullanarak bir sanat eseri yaratabilirsiniz.

INKS indir.