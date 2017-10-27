Hakimler Apple ve Samsung'dan bıktı

Geçen günlerde, temyiz mahkemesi kararından sonra, Apple ile Samsung arasındaki patent ihlal davası California Kuzey Bölgesi'ne geri gönderilmişti. Mesele ise Samsung'un ödemesi gereken parasal zararların miktarı. Samsung, başlangıçta 1 milyar doları aşan cezayı 339 milyon dolara çekmeyi başardı.

Samsung geçen yıl Apple'a bu miktarı ödedi. Ancak Yüksek Mahkeme, hasarın bir telefonun toplam satışında değil, ihlal edilen belirli bir bölüm temelinde verileceğine karar verdiği için, zarar miktarını daha da azaltmak için bir "teslimat" istedi. Temyiz kurulu lehine karar verdiği için, Güney Koreli şirket bu fırsatı elde edecek.

Duruşma 14 Mayıs'ta başlayacak ve daha önce de belirtildiği gibi Hakim Lucy Koh başkanlık edecek. Bu davada, sekizinci yıl olacak ve başladığından bu yana Hakim Koh bu olaydan bıktı. Koh, dün duruşmada "Ben emekli olana kadar bunu yapmaya devam etmemeyi tercih ederim" dedi. "Bunun hepimiz için kapanmasını istiyorum." diyen Koh, davalar devam ettiği sürece bir başvuru yapılmasına izin vermeyeceğini söyledi.