Bazı soruları kendi içimizde değerlendirerek sizleri aydınlatmak istedik.

Hamile kadınlar nasıl uçmalı?

Hamile kadınların uçağa binebilmesi için doktordan rapor alması gerekmektedir. Bu raporların geçerliliğinin 1 hafta olduğu unutulmamalı. Bazı hava yolu şirketleri hamile kadınların sorumluluğunu üzerine almak istemeyebiliyor. Bundan dolayı teyit etmenizde fayda var.

Çocuklarla Nasıl Uçulur?

0-2 yaş çocuklar anne veya babasının kucağında seyahat etmek üzere biletsiz olarak uçakta yer alabilir. Bilet alma işlemi sırasında bebeğinizle yolculuk edeceğinizi belirtirseniz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Bir yetişkin yolcu sadece bir bebeği ücretsiz bir şekilde uçağa alabilir. Diğer çocuklar için yaş fark etmeksizin bilet satın almalıdır. 2-12 yaş arası çocuklara ise özel tarifeler uygulanıyor. Çocuklar ayrı bir koltukta oturacağından dolayı indirim oranı bu sefer daha düşük olacak. Ancak bu indirim her şirket tarafından sağlanmıyor. Bilet satın almadan indirimden emin olmak için yetkililere danışabilirsiniz.

Çocuklar mümkünse ebeveynlerinin yanında oturmalıdır. Yaşı küçük çocuklar anne baba olmadan uçağa bindirilecekse hava yolu şirketi ile görüşme sağlanmalıdır. Çünkü bazı şirketler bu yolculuğa izin vermiyor veya ek ücret istiyor.

Çoğu hava yolu firması çocuklara oyuncak ve şeker gibi ikramlar verir. İhtiyacınız varsa hosteslerden beşik de isteyebilirsiniz. El bagajındaki kısıtlamalar içinde çocukların yiyecekleri yer almaz.

Ayrıca, yedi günlük bebeklerin uçması hem doktorlar hem de hava yolu firmaları tarafından tavsiye edilmez. Mecburi bir uçuş yapacaksanız doktorunuza danışmalı ve yetkililere haber vermelisiniz.