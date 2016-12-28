Ücretsiz video dönüştürme uygulaması Handbrake, 13 yıl sonra yayınlandı!

Ücretsiz video formatlarını dönüştürme uygulaması olan Handbrake, tam 13 yıl sonra Beta sürümünden kurtuldu ve final sürümü ile karşımıza çıktı.

28/12/2016 12:40

Bundan 13 yıl önce açık kaynaklı ücretsiz video dönüştürme uygulaması olan Handbrake, Beta sürecine girmişti. Sık sık güncellenerek yeni Beta sürümleri ile yoluna devam eden Handbrake'ten uzun bir süre haber alınamaması, projenin suya düştüğünü işaret etmişti. Bugün tam 13 yıl sonra gelen haber ise uygulamayı bekleyenleri sevindirdi.

Handbrake, Windows, macOS ve Linux için nihayet final sürümü ile karşımıza çıktı. Tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı olan Handbrake; H.265 (x265 ve QuickSync), H.264 (x264 ve QuickSync), H.265 MPEG-4 and MPEG-2, VP8 ve Theora video kodlayıcılarını ve AC-3, E-AC3, DTS, DTS-HD, TrueHD, AAC ve MP3 ses kodlayıcılarını başarılı bir şekilde çevirebiliyor.

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Handbrake uygulamasında yer alan seçenekler sayesinde cihazınıza uygun formatı kolayca bulabilir ve videoyu dönüştürebilirsiniz. Uygulama ile ayrıca videoya altyazı da ekleyebilirsiniz.

Handbreake uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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