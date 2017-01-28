Hangisini satın almak istersiniz? Galaxy S8 mi LG G6 mı?

Akıllı telefon pazarında Apple’ın iPhone modellerine karşı genelde Samsung, LG, HTC ve diğer büyük üreticilerin amiral gemisi telefonları rakip olarak gösterilir. Ancak genelde en büyük rakibi Samsung’un Galaxy S serisidir. Android akıllı telefon pazarında ise Samsung telefonların en büyük rakibi aynı memleketinden olan LG amiral gemisi telefonlardır. LG ve Samsung, amiral gemisi telefonlarda genelde benzer özellikler yer alır.

Samsung ve LG, önümüzdeki aylarda son model amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacaklar. LG şubat ayı sonunda düzenlenecek olan MCC 2017’de LG G6’yı tanıtacak. Samsung ise mart ayı sonu veya nisan ayı başında Galaxy S8’i duyuracak. Aslında Galaxy S8’de MWC 2017’de tanıtılacaktı ancak, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra şirket, Galaxy S8’i daha uzun testlerden geçirdiği için gecikti.

Galaxy S8’in tanıtımı yaklaştıkça özellikleri ve tasarımı netleşmeye başladı. Telefon, alt ve üst kısımlarda çok ince çerçeveler ve kavisli ekranı ile büyük ekran gövde oranına sahip olacak. Klasik fiziksel Ana Ekran butonu alt çerçeveden kaldırılacak ve böylece ekran daha geniş olacak. Bildirildiğine göre, Samsung, Galaxy S8'in iki versiyonunu piyasaya sürecek. Bir tanesi 5.8 inç ekran ile gelirken diğeri 6.2 inç ekrana sahip olacak. Resimlerde görüldüğü gibi ekranın her iki kenarı da, Galaxy S7 Edge ve S6 Edge gibi hafif kavisli olacak.

Galaxy S8'in 6.2 inçlik modeli 3500 mAh, 5.8 inç modeli ise 3000 mAh pil özelliği ile gelecek. Telefonlar 4 GB RAM ve en az 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Galaxy S8’in ailesi bazı ülkelerde ki versiyonu kesinlikle Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilecek. Bu modeller oldukça iyi ekran gövde oranlarına sahip olacağı için daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen Galaxy S7 modellerine göre daha küçük görünecek.

LG G6’da da oldukça iyi özellikler bekliyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde işlemcisi hakkında kötü haber geldi. Qualcomm’un en son ve en büyük işlemcisinin LG G6'yı güçlendirmesini beklerken, ilk üretim aşamasında üretilen tüm Snapdragon 835 çiplerinin Samsung’a Galaxy S8 için vaat edildiğine dair spekülasyonlar var. Eğer bu doğruysa, Snapdragon 821 yonga seti LG'nin yeni amiral gemisinde yer alacak. Samsung'un yıllık amiral gemisinden kısa bir süre önce satış yapmaya başlayan ve devam eden bir telefon için, bu iyi bir haber olamaz.

LG G6, 5.3 inç selefinden daha önemli ölçüde daha büyük 5.7 inç ekran boyutu ile geliyor ama çok büyük bir kompakt tasarım olmayacak. Telefonda LG Display'in LCD ekranı kullanılacak ve 9:18 en-boy oranıyla 1440x2880 çözünürlüğe sahip olacak ve önceki ekrana göre % 30 daha az enerji tüketecek. LG G6'nın suya dayanıklı IP sertifikası derecesi ve değiştirilemez bir pili olduğu söyleniyor.

Peki siz şimdiye kadar çıkan özellik ve tasarıma göre hangi telefonu almayı tercih edersiniz? Galaxy Note 7 fiyaskosu Galaxy S8 konusunda sizi etkiler mi? LG G6 modüler tasarım ile gelmeyecek ve muhtemelen Galaxy S8’deki uç özelliklerin birçoğu bu telefonda da olacak. İşlemcisinin Galaxy S8’den düşük olması LG G6’nın satışını etkiler mi?

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Samsung Galaxy S8 mi, LG G6 mı?

Telefonların tasarımları konusunda fikir sahibi olmak için sonraki sayfalarda gerçeğe yakın konsept tasarımlarını inceleyebilirsiniz.