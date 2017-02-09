Ebay'de cipse bir servet ödediler!

Öncelikle Harambe kim/ne diyenler için Harambe’nin hikayesinden biraz bahsedelim. 28 Mayıs 2016’da ABD’nin Ohio'daki Cincinnati Hayvanat ve Botanik Bahçesi’nde bir çocuk Harambe'nin olduğu kafese düştü.

Çocuğa doğru ilerleyen Harambe'nin çocuğa zarar vermemesi için çabuk karar vermek durumunda kalan görevliler çareyi Harambe’yi vurmakta buldu. Bu olayın ardından bir çok hayvansever bu olaya büyük tepki gösterdi.

Bazı kişiler aileyi bazıları ise hayvanat bahçesi yetkililerini suçlu buldu. Bunun sonrasında Harambe çok sevildi ve büyük bir fenomeni oldu. 9gag gibi büyük sitelerde kendisine çok kez yer verildi. Harambe'nin fenomen olma hikayesi kabaca böyle.

İnternette, bakkaldan çok ucuz bir fiyata aldığınız bir cips sayesinde zengin olabilirsiniz. Harambe’ye benziyor diye bir adet cipsten yaklaşık 100 bin dolar kazanabilirsiniz. Kulağa saçma geliyor ama eBay’de böyle bir ürün açık arttırmaya çıkarıldı ve yaklaşık 100 bin dolara satıldı.

Cipsinden Harambe’ye benzeyen bir cipsin çıkması üzerine cipsi şaka maksadıyla açık artırmaya koyan kullanıcı, inanılmaz bir ilgiyle karşılaştı. 12 dolara açık artırmaya çıkardığı cips birkaç haftada yaklaşık 100 bin dolara ulaştı. Bir cipse kim bu kadar para verdi merak konusu.