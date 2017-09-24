Hatay'da yeni bir kirpi türü keşfedildi!

Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan Kırıkhan İlçesi'nin Suriye sınırında bulunan canlı türlerine yenisi eklendi. Bölgedeki yeni türleri keşfetmek için Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen ile Dr. Muhsin Çoğal tarafından Türkiye Tabiatını Koruma Deneği Hatay Şubesi'nin de katılım ve desteğiyle Hatay dağ ceylanlarının yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında yapılan bilimsel çalışmalarda Hatay için yeni bir memeli türü olan Uzunkulaklı çöl kirpisi keşfedildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, uzun kulaklı çöl kirpisinin Türkiye’de kayıtları sadece Iğdır’dan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kilis ile Ceylanpınar arasında sınıra yakın alanlardan bilindiğini söyledi.

Bölgedeki türlerin çok dikkat çekici ve nesli tehdit altında bulunan canlılar olduğunu kaydeden Öğünç şöyle devam etti;



2016 yılında Hatay İli Kırıkhan İlçesi'nin Suriye sınırı boyunca yapılan çalışmalarda Uzunkulaklı çöl kirpisi Camuzkışlası Köyü yakınlarında fotokapan ile görüntülenmiştir. Tür bu bölgede dağ ceylanı yaşama alanını oluşturan kayalık ve bozkır alanlarda yaşamaktadır. Bu alan aynı zamanda geçen yıl keşfedilen kayalık gerbilinin de (Gerbillus dasyurus) yaşama alanıdır. Bölgeden ayrıca çizgili sırtlan, saz kedisi, yaban kedisi, kaya sansarı, kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, oklu kirpi, kuyruksüren, alacasansar gibi pek çok diğer türün de yayılış kayıtları elde edilmiştir. Bölge bu zenginliği Türkiye’de memeli çeşitliği açısından en önemli alanlardan birisi durumundadır. Ayrıca Türkiye’de dağ ceylanının yaşadığı tek bölgedir. Yapılan çalışmaya göre dağ ceylanı bölgede Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe köyü ile Kumlu ilçesine bağlı Keli köyü arasındaki yaklaşık 29 km’lik bir alanda sınır boyunca yaşamakta ve bu alanı üstte sayılan türlerle paylaşmakta. Bu yönü ile bu alanın sıkı bir şekilde korunması oldukça önemlidir.

Uzunkulaklı çöl kirpisiyle birlikte Hatay'da kayıt altına alınan memeli türü sayısının 69'a ulaştığını aktaran Öğünç, şöyle devam etti:



Uzunkulaklı çöl kirpisi ile birlikte Hatay’dan kaydedilen memeli türü sayısı 69’a yükselmiştir. Hatay bu sayı ile memeli çeşitliliği bakımından Türkiye’nin en zengin illerinden birisi konumundadır. Hatay ili bu zenginliğin değerini bilmelidir ve bir Ekoturizm potansiyeli olarak bu zenginliği değerlendirmelidir. Bunun en etkili yöntemlerinden birisi de bu türlerin çoğunu barındıran bir bölgenin Milli Park ilan edilmesidir. Milli Park için en uygun görünen bölge de Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin bir bölümünü kapsayan Leçelik alan ile bu alanın güneyine doğru ilerleyen dağ ceylanı yaşama alanı ve Gölbaşı gölünü kapsayan alandır. Hatay sahip olduğu bu zenginlik ile bunu hak ediyor.