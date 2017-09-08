Hayvan Çiftliği kitabı oyun oluyor!

Toplumsal çıkarımları ve geleceğe ilişkin mantıklı tezleriyle tanınan yazar George Orwell şu an yaşıyor olsaydı, kitaplarında anlattığı geleceğin içinde olacaktı. Aslında her insanın son derece iyi bir şekilde anlayarak okuması gereken eserlere imza atan yazar, teknolojik gelişmelerin ışığında toplumsal ve bireysel konuları başarıyla anlatıyor.

Ancak, günümüz toplumunun bozukluklarını yıllar öncesinden bir çiftlikteki hayvanlar aracılığıyla anlatan eser, lisanslı bir video oyun için uygun kaynak olmayabilir. Diğer yandan oyunun geliştiricileri bu işten oldukça umutlular. Ekip, yazarın hayal gücünü ve kitabın ortaya koyduğu tezleri interaktif bir şekilde sunabileceklerine inanıyor. Bu minvalde söz konusu oyuna eşine az rastlanan interaktif roman örneği demek daha doğru olacaktır.

Açıklamalara göre oyun, hikaye seçimleriyle ve çiftlikteki hayvanların başkaldırışını romandaki iniş ve çıkışlara göre takip eden senaryoya sahip olacak. Dolayısı ile oyuncular, kendi kararlarının sonuçlarını ilk elden deneyimleme şansı bulacaklar. An itibariyle animalfarmgame.com sitesi üzerinden kayıtlar başlamış bile.