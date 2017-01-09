HDMI 2.1 neler sunuyor?

Teknolojinin yeni standartları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl başlayan Bluetooth 5.0 ve microSD A1 standartlarının açıklanmasından sonra şimdi de HDMI 2.1 standartı duyuruldu. 2017'nin ikinci çeyreği itibari ile kullanıma sunulacak olan HDMI 2.1 sayesinde 10K çözünürlüğündeki görüntüleri aktarmak mümkün olacak.

HDMI 2.1 ile sadece 10K desteği de gelmiyor. 48 Gbps bant genişliği ve dinamik HDR desteği de bu standart ile birlikte geliyor. Yaklaşık olarak 2 metreye kadar uzun bir kabloya kadar destek verecek olan HDMI 2.1, 4K 120 FPS, 8K 100 FPS/120 FPS ve 10K 100 FPS /120 FPS gibi yeni görüntü formatlarını destekleyebilecek.



HDMI 2.1 kablolarının fiyatları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

HDMI 2.0 ile HDMI 2.1 karşılaştırması

HDMI 2.0, 18 Gbps hızında aktarım yaparken HDMI 2.1 48 Gbps hızında aktarım yapacak.

HDMI 2.0, 4K 60 FPS hızında görüntü aktarırken HDMI 2.1 10K 120 FPS hızına kadar tüm görüntüleri aktarabilecek.

HDMI 2.0, maksimum 4K'da 48 bit renk derinliği sunarken HDMI 2.1 48 bit renk genişliğini 8K'da sunacak.

HDMI 2.0, Statik HDR desteklerken HDMI 2.1 dinamik HDR destekleyecek.

HDMI 2.0, oyun modunda değişken yenileme hızına sahip değilken HDMI 2.1 bu özelliğe sahip olacak.