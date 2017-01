Tanışma uygulaması Hello Türkiye'de kullanıma sunuldu! Yeni insanlarla konuşarak tanışma uygulaması olan Hello, Türkiye'de hizmet vermeye başladı. İşte Hello uygulamasının detayları.

Teknoloji Mobil Tanışma uygulaması Hello Türkiye'de kullanıma sunuldu! 27/01/2017 10:00 Hello, yeni insanlarla konuşarak onlarla en doğal şekilde tanışmanıza izin veren yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamayı mümkün olduğunca basit tutmak için, minimalist tasarımla yapılmış. Bu uygulamada, ülkenizdeki insanlarla veya dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcılar ile konuşmayı seçebilirsiniz. Birisi ile bağlantı kurmak için tek bir tuşa tıklamak yeterlidir, gerisi size ait.



İlk önce 2 dakikalık bir konuşma süreniz var, sonra konuşmayı beğenirseniz "kalp" kullanarak süreyi uzatabilirsiniz.



Geliştirici ekip, Hello uygulamasını şimdi de Türkiye'de kullanıma sundu. Geliştirici ekip bu kararını "Çünkü Türk kullanıcılarını çok seviyoruz ve uygulamamiz icin çok önemlidirler. Türk kullanıcıları teknolojiye heveslidir, konuşmayı sever ve çok eglencelidirler, bu yüzden bu uygulamayı bu tarz kullanıcılar için yaptık." diyerek açıklıyor.



Uygulama tüm dünyada yaklaşık olarak 600,000 defa indirilmiş ve Hello'yu kullanarak 27 milyon arama yapılmış. Ortalama kullanıcı 18 ile 34 yaş arasındadır. Yüzdelere göre uygulama her iki cinsiyetten de kullanılmaktadır, bunlardan %48'i kadın, %52'si ise erkek kullanıcılarıdır. iOS için Android için