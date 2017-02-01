Hem bor hem de elektrikle çalışan otomobil geliyor!

Tek şarjla dünyanın en fazla mesafe kat edebilen elektrikli aracı olan Tesla 100D'den daha fazla yol katedebilecek. Söz konusu arabayı DMA firması bir araya getirecek. Sodyum bor hidrürden hidrojen elde edilecek pili de TÜBİTAK MAM ve Bor Araştırma Enstitüsü geliştirecek.

Araç, diğer elektrikli araçlarınkinden daha küçük bir batarya ile daha fazla mesafe katedebilecek. Elektrikli araçlar konusunda DMA motor, şanzıman ve egzos sistemi olmayan aracın kablo için gerekli altyapısını hazırlayacak. DMA ayrıca TÜBİTAK MAM ve Bor Araştırma Enstitüsü'nün geliştireceği batarya için alan da oluşturacak. Araç, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor.

DMA tarafından geliştirilen motor ise 53 kW'lık bir batarya ile 450 km mesafe katedebiliyor. Elektrikli otomobil denince akla gelen öncü firma Tesla bile 75 kW'lık batarya ile 426 km yol katedebiliyor. Duruma bu yönüyle bakıldığında gelişen teknoloji ile elektrikli otomobillerle tek şarj ile alacağımız mesafe çok yakında bir hayli artacak. Diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında 3 kat daha ucuz olan hidrojenin, bu teknoloji ile birlikte birçok alanda kullanılması hedefleniyor.