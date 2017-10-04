Hepsiburada.com satılıyor!

Türkiye'nin önde gelen e-alışveriş sitesi olan Hepsiburada.com, diğer girişimler gibi yabancı bir firmaya satılacağını resmen duyurdu. Hepsiburada.com, dünyaca ünlü yatırım ve finansman şirketi olan Goldman Sach ile satış teklifleri için anlaştığını bugün resmen duyurdu.

Hanzade Doğan Boyner, yapmış olduğu açıklamada, Hepsiburada.com'un satış teklifleri için Goldman Sach Group ile anlaştığını ve bu anlaşmanın Türkiye'nin en büyük teknoloji girişimi çıkışına aracılık edeceğinin altını çizdi. Boyner, ayrıca; Türkiye'de e-tiracet pazarının oldukça fazla potansiyelinin olduğunu, Hepsiburada.com olarak rakiplere karşı yıkıcı değil yapıcı bir yaklaşım gösterdiklerini dile getirdi.

Ayda 70 milyon tekil ziyaretçiye ulaşan Hepsiburada.com, ayda ortalama 12 milyon ürün satıyordu. 2017 yılı içerisinde %40 büyüme hedefleyen Hepsiburada.com'un, Goldman Sach'e ne kadara satılacağı ise henüz açıklanmadı. Muhtemelen satın alım süreci 2018 başında tamamlanacak ve net tutar açıklanacaktır.