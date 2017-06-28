Her ay iki milyar kişi Facebook’ta

Facebook bugün dönüm noktalarından birisini daha yaşıyor. Facebook, her ay Facebook üzerinden birbirine bağlanan kişilerin sayısının 2 milyara ulaştığını açıkladı.

Facebook üzerinde her gün 1 milyar kişi Gruplara katkı sağlıyor, 175 milyondan fazla kişi Muhteşem (kalp) tepkisini yayıyor, 750 milyon yeni Facebook arkadaşlığı kuruluyor ve 800 milyon kişi bir gönderiyi beğeniyor.

Facebook bu dönüm noktasını yeni deneyimlerle kutluyor: