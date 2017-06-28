Her ay iki milyar kişi Facebook’ta

Facebook bugün dönüm noktalarından birisini daha yaşıyor. Facebook, her ay Facebook üzerinden birbirine bağlanan kişilerin sayısının 2 milyara ulaştığını açıkladı.
Facebook üzerinde her gün 1 milyar kişi Gruplara katkı sağlıyor, 175 milyondan fazla kişi Muhteşem (kalp) tepkisini yayıyor, 750 milyon yeni Facebook arkadaşlığı kuruluyor ve 800 milyon kişi bir gönderiyi beğeniyor.
Facebook bu dönüm noktasını yeni deneyimlerle kutluyor:
- “Good Adds Up” Kişiselleştirilmiş Video: Facebook, kutlamanın bir parçası olarak kişiselleştirilmiş video deneyimi sunuyor. Kişiler, videolarını Haber Kaynağı ya da https://www.facebook.com/goodaddsup adresini ziyaret ederek görebiliyor.
- İyilik Kutlanıyor: Bir gönderiyi beğenildiğinde, muhteşem ifadesi bırakıldığında, birinin doğum günü kutlandığında ya da yeni bir grup kurulduğunda kullanıcılar Haber Kaynağı’nda Facebook’tan bir kutlama mesajı görecek.
- Topluluk Hikâyeleri Paylaşılıyor: Her gün insanlar yerel topluluklarına katkı sağlamak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardım etmek için birbirleriyle bağlantıya geçiyor. Facebook, topluluk oluşturmak için Facebook’u kullanan insanların ilham verici hikâyelerini https://www.facebook.com/goodaddsup adresinde paylaşıyor.
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