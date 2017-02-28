Her gün kaç saat YouTube videosu izleniyor?

YouTube büyük bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Google'ın sahip olduğu popüler video paylaşım hizmeti, insanların her gün 1 milyar saatlik YouTube içeriği izlediğini açıkladı.

YouTube, 1 milyar rakamın 2012'den beri 10 kat arttığını söyledi. Her dakikada 400 saatlik video veya günde 65 video yüklendi. Şirket, bir insanın milyar saatlik bir YouTube içeriğini izlemesi için 100.000 yılın üstünde zamanını alacağını söylüyor. Bu ayın başlarında YouTube, 10.000'den fazla abonesi bulunan tüm içerik oluşturuculara canlı akışı açtı ve yakında bu özellik diğer kullanıcılara genişleyecek.

YouTube'da mühendislikten sorumlu Başkan Yardımcısı Cristos Goodrow, bir blog yazısında şunları yazdı:

"İnsanlar her gün milyarlarca saat meraklarını ödüllendiriyor, harika müzik keşfediyor, haberlere ayak uyduruyor, en sevdikleri kişilere bağlanıyor ya da en son trende yetişiyorlar."