Her gün karşılaştığımız sembollerin gerçek anlamları!

Günlük hayatta karşımıza onlarca simge çıkar. Bazıları şekil itibari ile ne olduğunu tam olarak anlatsa da bazıları da bilmeyen biri için hiçbir anlam ifade etmez. Peki siz, popüler bir sembol gördüğünüz de nasıl oluştuğunu ya da hangi anlamı içerdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte en çok merak ettiğiniz sembollerin gerçek anlamları!

Telif Hakkı Sembolü

Telif hakkı belirten ilk semboller 1670 yılında kullanılmaya başlanmıştı. 1800’lü yılların başında Amerika’da insanlar telif hakkı sembolünün yanına isim, tarih gibi pek çok yazı yazmakta ısrar ediyorlardı. Son olarak ise bir dairenin içindeki C harfi sembol olarak kabul edildi ve günümüze kadar böyle geldi.