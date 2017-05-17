Hibrit yapılı PlayStation nasıl görünürdü?

Oyun konsollarında her zaman farklılığı hedefleyen Nintendo, Wii ile yakaladığı farklı konsepti Wii U'ya taşıyamamış ve başarısız olmuştu. Nintendo Switch ile geri dönen firma, kısa süre içerisinde sunduğu farklı yapı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

Hibrit bir yapıda olan Nintendo Switch'i ister evde Dock'a bağlanarak oynayabilir, isterseniz de tablet modülünü Dock'tan çıkararak dışarda da oyun oynayabiliyorsunuz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Nintendo 3DS'in yerini tamamen alacak olan Switch, bir tasarımcıya ilham kaynağı oldu.

Tasarımcı, hibrit yapıyı Sony, PlayStation'da uygulasa nasıl olurdu? düşünesi ile yola çıkarak oyuncuların iştahını kabartan konsept çalışmasını yayınladı. PlayStation Switch olarak adlandırılan konsept çalışmasını ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.