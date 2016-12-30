Hindistan ödeme sistemlerine Türk damgası

15 yıllık deneyimiyle uluslararası çapta 25’i aşkın ülkede yenilikçi ödeme sistemi çözümleri sunan Cardtek, Hindistan’ın yeni ödeme standardı RuPay için qSparc Temassız Level 2 Kernel sertifikasyonunu tamamlayan ilk şirket oldu.

Bu sertfikasyon esnek yapısıyla, tablet, park cihazları, dış ödeme cihazları, transit doğrulayıcılar gibi farklı noktalara kolaylıkla adapte edilebiliyor ve EMV ve mobil ödeme işlemleri için ödeme noktası sağlayıcılarının kolay ve sorunsuz geçiş yapmasına olanak sağlıyor.

NPCI (Hindistan Ulusal Ödeme Kurumu) tarafından yönetilen yurtiçi kart programı RuPay, Hindistan Rezerv Bankası’na yerel, open loop, çok yüzlü ödeme sistemi sunmasını sağlamak için geliştirildi.

RuPay, Hindistan’daki tüm banka ve finansal kurumların elektronik ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor. Şimdiye dek bu pazara Ön Ödemeli Kart Yönetimi, EMV RuPay Temassız Level 2 Kernel, Open Loop Transit Ödeme Sistemi ve Instant Card Issuance gibi yenilikçi hizmetler ve ürünler sunan Cardtek, bu sistemin çözüm ortaklarından biri olarak Hindistan’ın open loop transit projesinde de aktif bir rol oynuyor.