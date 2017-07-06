Hırsızın fotoğrafını çeken akıllı cüzdan!

Günlük hayatta kullandığımız cüzdanlar, kimlik kartlarımızı, kredi kartlarımızı, paralarınızı ve her şeyi bizzat taşıdıkları için büyük önem taşıyor. Ama cüzdanlarımız akıllı veya güvenli olabilselerdi ne olurdu?

Volterman akıllı cüzdan, 512MB RAM, dahili bir kamera ve GPS gibi diğer teknolojilerin bir kısmıyla birlikte geliyor. Telefonunuzu şarj etmek için de kullanabilirsiniz veya Bluetooth ile eşleştirebilirsiniz, böylece cüzdanınızı bir yerde unuttuğunuzda sizi telefonunuz aracılığıyla bilgilendirebilir. Ve cüzdan kendisi isteğe bağlı olarak bir deri şarj yastığı ile kablosuz olarak şarj edilebilir.

Ancak bu dahili kamera en iyi özelliğidir. M-cüzdan "kaybolma" modundayken cüzdanınıza bakması halinde bir hırsızın resmini çekecektir. Bu özellik elbette isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor. Volterman cüzdanın pil boyutları 2,000mAh ila 5,000mAh arasında değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise 98 dolar.