Hissedarlar Uber'e dava açtı!

Uber’in kurucusu Travis Kalanick’in ABD Başkanı Trump’a destek vermesiyle başlayan drama Uber’in peşini bırakmıyor. Önce kullanıcıları uygulamayı telefonlarından sildi. Ardından kadın çalışanlar sürekli tacize uğradıklarını iddia ederek isyan ettiler. Ardından şirketin CEO’su tacizlere gözünü kapamakla suçlanıp işten atıldı.

Bu sırada şirketin hissedarları yeni CEO’yu kendine yakın isimlerden seçmek için kavga etmeye ve birbirlerine dava açmaya başladılar. Şimdi ise şirkete 2016 yılında 2 milyon dolar yatırım yapan bir emeklilik fonu olan Irving Firemen’s Relief & Retirement, Uber’in eski CEO’su Kalanick’i, şirketi kuralsızca yönetip değişik işlere soktuğu ve bu nedenle şirket hisselerinin değer kaybetmesine neden olduğu için dava etti.

Daha önce de şirkete milyar dolarlar yatırmış olan büyük hissedarlardan biri kötü yönetimi nedeniyle Kalanick’i dava etmişti.