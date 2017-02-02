Hitman HDR özelliği ile güncellendi!

Bugün PlayStation 4'te 1.8GB, Xbox One'da 8.1GB ve PC'de 2GB olan Hitman Ocak Güncellemesi'ni yayınlandı. Günün Hitman güncellemesi için yama notalarında görebileceğiniz gibi, Season Pass sahipleri için ücretsiz Landslide görevi, Original Soundtrack ve Making Documentary'ye erişilebilir, oto kayıt devre dışı bırakılabilir, HDR desteği kullanılabilir.

Landslide Mission Ayrıntılar

1 yeni silah ve eşya

35den fazla yeni görev

Landslide için 3 yeni başarı

Genel İyileştirmeler

Profesyonel Zorluk Seviyesi

Tamamen yeni bir zorluk seviyesi eklendi: Profesyonel. Profesyonel Zorluk Seviyesi, genişletilebilir tekrarlanabilirlik, yeni oyun özellikleri, eşsiz ödüllere sahip ayrı bir ustalık seviyesi, geliştirilmiş oyun mekaniği ve tüm oyuncular için tamamen yeni bir deneyim yaratmak için bir araya getiren yeni bir AI sunar.

Geliştirilmiş Menü Navigasyonu

Oyundaki tüm içerikler arasında dolaşmak ve daha hızlı istediğiniz yere ulaşmak artık kolay.

HDR Desteği

Eğer kaliteli bir TV'ye sahipseniz, HITMAN şimdi PS4, PS4 Pro, Xbox One S ve PC'de HDR desteği sunacak.

Değiştirilmiş Dikkat Kazanç Değiştiricileri

Dikkat kazancı değiştiricileri yeniden ayarlandı, böylece dikkat artışı başladığında hemen 47'ye odaklanan NPCler yerine saklanacak bir fırsat penceresi yaratacak bir eşik getirildi.

Yasa Dışı Eşya Uyarıları

Şüpheli veya yasadışı eşyalara ünlem işareti statüsü eklendi.

Ekran Üstü Görev Zamanlayıcı

Gameplay menüsüne, gereken süreyi izlemek bir seçenek ekledik. Zamanlayıcı, görev yeniden başlatıldığında veya yeniden planlandığında çalışacaktır. Görev zamanlayıcı bağımsız olarak değiştirilen ayrı bir HUD seçeneğidir. Bu seçenek rekabetçi oyun için tasarlanmıştır.

Oto Kayıt Özelliğini Kapatmak

Oto kayıt özelliğini istediğiniz zaman kapatabilmeniz için yeni bir özellik eklendi.

Sözleşme Geçmişi Filtresi



Sözleşmeler Geçmişi menüsünde, Sözleşmeleri Tümü, Tamamlandı ve Başarısız olarak filtreleyebilirsiniz.

Altyazı Boyutunu Ayarlama Özelliği

Artık altyazı boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Oyunun bu güncelleme ile aldığı en önemli özellikleri sizin için listeledik. Hata düzeltmeleriyle ilgili ayrıntıları içeren tüm düzeltme ek notlarını burada görebilirsiniz.