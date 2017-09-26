Hızlı ve Öfkeli'nin efsane arabasına özel Xbox One S!

Paul Walker'ı anmak ve onun kurduğu kuruma destek vermek için tasarlanan özel bir Xbox One S, Paul Walker’ın anısına açık arttırmaya çıkacak. Instagram’da ürünle ilgili fotoğraf paylaşan Vin Diesel, konsolda oyun oynayarak satın konsolu daha özel bir yere taşımış.

Xbox One S özel tasarımı Hızlı ve Öfkeli serisindeki Paul Walker’ın 1995 model Mitsubishi Eclipse arabasını andıracak şekilde tasarlandı. 1 Ekim 2017'de açık arttırmaya sunulması beklenen konsoldan elde edilecek gelir, başında Paul Walker’ın kardeşi Cody Walker’ın olduğu Reach Out WorldWide’a bağışlanacak.