Hızlı ve Öfkeli'nin efsane arabasına özel Xbox One S!

İlk Hızlı ve Öfkeli filminde Paul Walker'ın kullandığı yeşil Mitsubishi Eclipse'in tasarımına uygun Xbox One S açık artırmayla satılacak.

26/09/2017 11:00

Paul Walker'ı anmak ve onun kurduğu kuruma destek vermek için tasarlanan özel bir Xbox One S, Paul Walker’ın anısına açık arttırmaya çıkacak. Instagram’da ürünle ilgili fotoğraf paylaşan Vin Diesel, konsolda oyun oynayarak satın konsolu daha özel bir yere taşımış. 

Xbox One S özel tasarımı Hızlı ve Öfkeli serisindeki Paul Walker’ın 1995 model Mitsubishi Eclipse arabasını andıracak şekilde tasarlandı. 1 Ekim 2017'de açık arttırmaya sunulması beklenen konsoldan elde edilecek gelir, başında Paul Walker’ın kardeşi Cody Walker’ın olduğu Reach Out WorldWide’a bağışlanacak.

 

 

 

So proud of Cody Walker... This custom made Xbox 1S will be auctioned on Oct 1st, at Game4Paul3. #ROWW

Vin Diesel (@vindiesel)'in paylaştığı bir gönderi (25 Eyl 2017, 00:25 PDT)

 

2010 yılında Paul Walker tarafından kurulan Reach Out WorldWide, ülkemizdeki AKUT benzeri bir kuruluş. Cody Walker, kardeşinin ölümünün ardından 2014 yılında Marka Müdürlüğü ve Finansal Destek için Reach Out WorldWide’a katıldı. Walker, Öncelikle ailem ve ben bu zor zamanlarda verilen destek için minnettarız. Çünkü ROWW ekibinin özverisi, çalışmaları ve sizlerin desteği sayesinde kardeşimin mirası devam ediyor. dedi.

 

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

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