Hızlı ve Öfkeli'nin oyunu duyuruldu!

En sevilen serilerden biri olan Hızlı ve Öfkeli sonunda kendi oyununa kavuşuyor gibi görünüyor. Project CARS 2'nin geliştiricileri Slightly Mad Studios, Fast & Furious'un yapımından sorumlu olacak.

Slightly Mad Studios CEO'su Ian Bell, bir röportaj sırasında Need for Speed hakkında konuşuca, sakladıkları minik sır da ortaya çıkmış oldu. Son Need for Speed'in kopyaladığı Hollywood filmini düşünün. Onlar sadece kopyaladılar. Biz de Need for Speed'in kopyaladığı filmin şirketiyle 6 yıllık anlaşma imzaladık.

Önümüzdeki 6 yıl inanılmaz şeyler olacak. Project CARS serisi ile simülasyon türünde yapımlar ortaya kolay firma, böylece diğer yarış oyunlarının da alanlarına kaymayı planlıyor. Üstelik inanılmaz bir isimle beraber ortaya çıkacaklar.