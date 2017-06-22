Hololens ile Mario oynadılar!

Microsoft, VR teknolojisinin yükselişi sırasında farkını ortaya koyarak AR teknolojisine yönelmişti. Hololens ile bir devrim yaratan Microsoft, geleceğin VR'da değil AR'da olduğunu bizlere göstermişti. Henüz geliştirme aşamasında olan ve şu an için maliyeti çok yüksek olan Hololens ile ilginç bir projeye imza atıldı.

Nintendo'nun kültleşmiş yapımı olan Super Mario Bros. bu sefer AR teknolojisi ile hayat buldu. Geliştirici Abhishek Singh, Hololens üzerinde oynamak için Super Mario Bros. World 1-1'i tekrardan programladı. AR teknolojisi için yeniden geliştirilen Super Mario Bros., grafiksel ve oynanış açısından eksileri olsa da bu zamana kadar yapılmış en iyi AR girişimi olarak gösteriliyor.