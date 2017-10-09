Honor 7X tanıtılmadan testleri sızdırıldı

Honor 6X, on aydır piyasada ve şirket, yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçen ay Weibo üzerinden yayınlanan bir davette, Honor 7X'in 11 Ekim'de tanıtılacağı belirtilmişti.

Honor 7X hakkında şimdiye kadar gelen bilgilere göre telefon, Galaxy S8 ve LG G6'ya benzer 18:9'lık bir ekrana sahip olacak. Bu yılın başlarında dünya çağında satışa sunulan Honor 6X modelinde çift kamera kullanılmıştı ve yeni modelde de aynısı bekleniyor.

Tanıtımdan bir gün önce Honor 7X'in Geekbench test sonuçları yayınlandı ve performans özellikleri ortaya çıktı. Telefon tek çekirdeklide 909 ve çok çekirdeklide 3159 puan aldı. Bu puan, uygun fiyat segmentindeki cihazlarla uyumludur.

Diğer teknik özelliklere gelince, Honor 7X, 2160 x 1080 çözünürlüklü, 4GB RAM, 64GB ve 128GB depolama kapasiteli 5.93 inç ekran, dört adet 2.36GHz Cortex A53 çekirdekli ve dört adet 1.7GHz'de A53 çekirdeği ile sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci özelliklerine sahip olacak. Telefon arkadaki çift kamera yapılandırmasıyla gelecek, ancak şu anda sensörler hakkında bir ayrıntı yok. Büyük olasılıkla 16MP birincil kamera ve 2MP'lik ikinci bir kamera olacak.

Bildiğimiz, telefonun 3240mAh bataryayla birlikte 8MP ön kameraya sahip olacak olması. Geekbench listesine göre Honor 7X, Android 7.0 Nougat'a dayanan EMUI 5.0 arayüzü ile gelecek. Cihazın uluslararası pazara yönelik çeşitli varyantlarının olması bekleniyor.