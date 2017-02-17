Honor 8 Pro'nun çıkış tarihi belli oldu

Honor'un bu ayın ilerleyen günlerinde düzenlenecek olan MWC 2017'de yeni bir akıllı telefon duyurmayı planladığı bildirildi. Rus web sitesi Hi-Tech’e göre, Honor 8 Pro olarak adlandırılacak telefon, Honor V9'un uluslararası bir versiyonu (resmi olarak Çin'de 21 Şubat'ta tanıtılacak) ve uluslararası pazarda yer alacak. Honor 8 Pro, orta sınıf akıllı telefonlar olan normal Honor 8 ve Honor 8 Lite'ın tersine, üst seviye bir model olarak piyasaya sunulacak.



Sekiz çekirdekli 2.4 GHz Kirin 960 işlemcisi ile çalışan Honor 8 Pro, 5.7-inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) geniş ekrana sahip ve Android 7 Nougat işletim sistemi ile çalışıyor. Telefon, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar genişletilebilir depolama alanı ve 3900 mAh'lik bir pil ile birlikte geliyor. Telefonun normal Honor 8'de bulunan aynı çift 12 MP arka kamera ve artı 8 MP ön kameraya sahip olduğu görünüyor. Ayrıca, arkada bir parmak izi tarayıcı var.



Honor 8 Pro, V9 gibi görünüyor ancak, açıkça Çin Mobile'in arka planında logosu olmayacak. Yeni telefonun Mart ayında piyasada olacağı söyleniyor.

Aşağıda benzeri Honor V9'un görsellerini inceleyebilirsiniz.



