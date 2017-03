Horizon: Zero Dawn inceleme Horizon: Zero Dawn incelemesi ile karşınızdayız. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Horizon: Zero Dawn bakalım yılın oyunu olmaya aday olacak niteliklere sahip mi?

Teknoloji Oyun / Sony PS4 Horizon: Zero Dawn inceleme 08/03/2017 17:00 Yıllarca birçok farklı tarzda açık dünya oyunu gördük yabani hayvanlarla savaştık, uzaylılara karşı mücadele verdik. Fakat hiçbir zaman robot dinozorların olduğu bir dünyaya adım atmadık en azından atmamıştık. Sony Interactive Entertainment ve Guerrilla Games bahsettiğimiz o robot dinozorların evrenine bizi Horizon: Zero Dawn ile sokuyor. Horizon: Zero Dawn, PlayStation 4'e özel geliştirilmiş, geniş çaplı bir açık dünya rol yapma oyunu. Geniş çaplı derken aslında dev gibi bir oyun. Biz de üşenmedik bu DEV oyunu sizler için iyice bir inceledik. Horizon: Zero Dawn incelemesi Performans ve Grafik İncelemeye başlarken büyük bir çoğunluğun en çok merak ettiği kısım olan grafikler ve performanstan bahsetmek istiyoruz. Oyunun grafikleri hem gerçekçi, hem de çekici. Fakat inanılmaz renkli. Eğer grafik sevdalısı bir oyuncuysanız, bu oyun sizi kesinlikle tatmin edecektir. Oyun 30 FPS çok nadir FPS düşüşleri dışında sık bir düşüş yaşamıyor ancak, yine de böyle bir oyunun 60 FPS olmasını beklerdik. Umarız Sony ve Guerilla Games, bu oyunu bir seri olarak çıkartacaklardır. Buna ek olarak Guerrilla Games, Decima adlı kendi geliştirdikleri oyun motorunun gücünü de güzel bir şekilde gösterdi. Bu arada Death Stranding de Horizon: Zero Dawn ile aynı oyun motoru olan Decima’yı kullanıyor. Bu da bizi Death Stranding için heyecanlandırıyor. Karakterler Horizon: Zero Dawn içerisinde en çok güzel kısımlardan biri karakterler. Kontrol ettiğimiz karakterin adı Aloy ve oyuna onun bebekliği ile başlıyoruz, ardından 6 yaşındaki halini kontrol ediyoruz ve son olarak da yetişkin hali ile ana oyuna başlıyoruz. Bu sayede Aloy ile rahatlıkla bir bağ kurabiliyoruz. Sadece Aloy ile değil oyundaki diğer bütün karakterlerle rahatça bağ kurabiliyorsunuz. Çünkü her karakter özenilerek tasarlanmış ve modellenmiş. Karakter modelleri ve tasarımları gerçekten başarılı bir şekilde geliştirilmiş. Oyun içi diyalog sahnelerinde, diyaloğa girdiğimiz karakter ile yakın çekime giriyor ve size film havası yaşatıyor. Bir diyalog sırasında karşımızdaki karakterin duygularını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ve bu senaryoya ayrı bir güzellik ayrı bir zevk katıyor. Decima oyun motoru sayesinde karakterlerin yüzleri, gözleri ve ifadeleri, gerçekten göz kamaştırıcı. Bu detayları tanıtım fragmanında fark edemiyorsunuz. Bu Guerilla Games’in özellikle yaptığı bir şey olabilir. Oyun içerisinde herhangi bir role sahip olan her karakter benzersiz şekilde tasarlanmış. İsimler pek akılda kalıcı değilfakat karakterlerin dış görünüşleri ve kıyafetleri, kesinlikle kendilerini benzersiz kılıyor. Rolü olmayan karakterler için aynısını söyleyemeyeceğim. Senaryo Senaryo incelemesine başlamadan önce belirteyim senaryo’dan spoiler vermeden bahsedeceğim. Oyun günümüzden ortalama 1000 yıl sonrada geçiyor. Bulunduğumuz dünyayı robot-dinozor makineler ele geçiriyor ve azınlıkta olan bizler onu geri almaya çalışıyoruz. Tabii ki bu senaryonun özeti, Aloy’un kişisel bir hikayesi ve bir amacı var ancak bu spoiler olacağını için bahsetmeyeceğim. Ama senaryonun sunumu gerçekten kusursuz. Oyunu oynadıkça, senaryonun ne kadar ilginç olduğunu anlıyorsunuz. Sırlar açığa çıkıyor ve bazı soru işaretleri zamanla cevap buluyor. Oyunu oynarken, 5 dakika sonra ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Bazen Aloy’un ne diyeceğini biz seçebiliyoruz. 3 farklı seçeneğimiz oluyor ve bu 3 seçenekte, ya kalbimizi dinleyip, cevap veriyoruz, ya beynimizi çalıştırıp, zekice bir cevap veriyoruz, ya da öfkeli bir cevap verebiliyoruz. Bu 3 seçenekten birini seçmemiz, gelecekte yaşanacak olayları etkiliyor ama oyunun gidişatını değiştirecek seviyede değil. Yetenek ve Görevler Oyun bir rol yapma oyunu olduğu için, yetenek ağacı sistemine sahip. Seviye atladığımızda bir yetenek puanı alıyoruz ve yetenekleri, bupuanlarlaaçabiliyoruz. Oyun içerisinde açabileceğimiz 36 yetenek bulunuyor. Tüm yetenekleri açmak isterseniz ortalama 60. Seviye olmanız gerekiyor. Biraz da görevlerden bahsedelim. Oyunda gerçekleştirebileceğiniz 9 görev tipi var. İlki ana görev yani senaryo görevleri de diyebiliriz. İkinci görev tipi ise yan görev. Bu görevlerde yan senaryoları yaşıyorsunuz. Ancak yan görevler hep tekdüze. Diğer 7 görev tipi ise Hunting Ground, zindanlar, haydut kampları, Tallneck, ayak işleri, tehlikeli bölgeler ve öğretici görevler. Ayak işleri, tehlikeli bölgeler, haydut kampları açık dünya aktiviteleri. Tallneck oyunda bir makine tipi. Bu makineden oyun içerisinde az sayıda bulunuyor ve bunların üzerine tırmanıp, haritanın kapalı bölgelerini açabiliyorsunuz. Hunting Ground ise süre sınırlı görevler. Oynanış Öncelikle oyunun temelinden bahsedelim, yani dövüş mekaniklerinden. Oyunda düşmanlarınıza 2 farklı şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Gizli ve serbest. Serbest stil önerilen bir yaklaşma şekli değil çünkü siz seviye atladıkça düşmanlarınız da kendini geliştiriyor. Yani hiçbir zaman kolay bir mücadeleye girmiyorsunuz. Bu yüzden gizlilik, oyunun temeli gibi görünüyor. Çünkü gizlilik sayesinde tüm makineleri ve insanları, gizli saldırılar ile rahatlıkla öldürebiliyorsunuz. Oyunda gizlilik gayet güzel bir şekilde işliyor. Serbest stilde ise karşınızdaki düşman, eğer oyunun en kolay makinesi değilse, size büyük hasarlar veriyor rahatlıkla. Makineleri tarayarak, zayıf noktalarını öğrenebiliyorsunuz. Bu yönden de gerçekçi bir oyun. Oynanıştaki tek sorun bence kamera açıları. Oyunda dinamik kamera sistemi var. Duruma göre kamera açısı, ya karakterin sol omzundan, ya sağ omzundan, yada arkasından bakıyor. Fakat bu dinamiklik, sağlıklı bir şekilde işlemiyor ve baş ağrıtıyor. Oynanış demişken, binek sistemi de bulunuyor. Bazı makineleri, bineğe dönüştürebiliyoruz. Ancak bu bineklerin çalışma ve kontrol sistemi baya garip geldi. Bunun en büyük sebebi bence Guerrilla Games için bineklerin bir ilk olması. Kontroller çok zor. Bana sorarsanız bu oyunda binek yerine koşarak gitmek daha eğlenceli. Çünkü daha iyi keşif yapılabiliyor. Kocaman bir açık dünya oyunu olmasına rağmen sadece 1 adet yükleme ekranı var. Bu da sadece oyun ilk açılırken. Ancak duruma göre dakikadan fazla sürebiliyor. Tüm oyunu 10 saniyede yüklemesi beklenemezdi zaten değil mi?. Bu uzunluk, geliştiriciler için bir sorun olarak görülürse yada çok şikayet alırsa güncelleme ile düzelebilir. Kullanıcı arayüzünde oyun içi ekranda, gereksiz hiçbir şey yok. Puanlama Grafik: 9 Ses: 9 Konu: 9 Genel: 9