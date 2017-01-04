HP, CES 2017’de yeni bilgisayarlarını tanıttı!

HP, CES 2017’de tüketicilerin bilgisayarlarıyla etkileşimlerinde devrim yaratacak yeni bilgisayarlarını ilk kez gün yüzüne çıkardı. HP premium bilgisayarlar ister evde, ister hareket halinde, ister işte olsun, tüm tüketicilerin cihazlarıyla neler başarabileceklerine dair beklentileri yükseltmek için tasarlandı. Bugün ilk kez tanıtılan ürünler şöyle:

HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Ürün, HP Spectre’nin güçlü ince ve hafif tasarımını, HP EliteBook Folio’nun iş birliğine dayalı çalışma becerileri ve HP Elite’in kurumsal seviyede güvenlik ve dayanıklılığıyla birleştiriyor. HP EliteBook x360, 16 saat 30 dakikaya varan süreyle dönüştürülebilir bilgisayarlar için dünyanın en uzun pil ömrünü sunuyor.

HP EliteBook x360’ın entegre iş birliğine dayalı çalışma becerileri, üretkenliği artırmanın yanı sıra, konferans görüşmelerine özel olarak ayrılmış tuşlar, güçlü ses ve opsiyonel 13,3” diyagonal 4K UHD ekran (Windows Hello özellikli) ve elektronik kalem desteğiyle toplantılara canlılık katıyor.

Dünyanın en güvenli ve en yönetilebilir bilgisayarları HP Elite ailesinin bir üyesi olan bu kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar, dünyanın tek kendi kendini iyileştirebilen BIOS seviyeli gerçek zamanlı bellek (SMM) koruması olan HP Sure Start Gen3 gibi son yenilikleri içerisinde barındırıyor.

Ürün ayrıca, geleceğin ofislerini, bilgisayar yönetimine yönelik en gelişmiş akıllı telefon uygulaması olan HP WorkWise ve bir ilk niteliğindeki Kurcalamaya Karşı Koruma özelliğiyle koruyor.

HP’nin 13,3” diyagonal modelinin başarısını takip eden HP’nin 15,6” diyagonal x360 modeli HP Spectre x360, Spectre portföyünün en güçlü üyesi olma özelliğini taşıyor. Daha büyük piliyle 12 saat 45 dakikaya varan pil ömrü sunan ürün, mikro kenarlı 4K ekrana da sahip.

Pil ömrü, geçen yıl piyasaya sunulan Full HD modelinki ile aynı. Yeni HP Spectre x360, en yeni Intel Core işlemciler, yüksek performanslı NVIDIA GeForce 940MX ekran kartının yanı sıra iki adet ön cepheye bakan ve ses ayarı Bang & Olufsen tarafından yapılmış hoparlör ve Windows Hello için IR kamerası ile donatılmış bulunuyor.

HP ENVY Curved All-in-One 34, HP’nin ödüllü ve dünyanın en geniş kavisli çok fonksiyonlu bilgisayarının yeni sürümü olma özelliğini taşıyor. Ürün, gerçekçilik seviyesi çok yüksek içerik deneyimleri için daha fazla bilişim gücü sunuyor. Yeni kavisli AIO, 34” diyagonol Technicolor Color sertifikalı Ultra WQHD mikro kenarlı ekran ile donatılmış bulunuyor. Ekranın altında ses ayarları Bang & Olufsen tarafından yapılmış, entegre dört hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Ekran, gece kullanıldığında hafif mavi ışık moduna alınabiliyor ve bu sayede gözlere daha rahat bir seyir sağlıyor.

HP, ticari müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için, sarmalayıcı çok fonksiyonlu bilgisayarlarının ikinci nesli olan yeni Sprout Pro by HP’yi sunuyor.

Tepeden tırnağa yeniden tasarlanan ürün, 2,2mm kalınlığında, 20 noktalı kapasitif Dokunmatik Mat ekran ile donatılmış bulunuyor. Ekran 1080p’ye yakın yansıtma çözünürlüğü sunuyor. Gelişmiş teknolojiler ve yeni özellikler, eğitim, perakende ve üretim sektörlerinde yüksek görsellikte içerikler sunarak etkileşimli deneyimler yaratıyor ve fiziksel dünya ile dijital dünyayı harmanlıyor.

Serinin bu üyesi Windows 10 Pro ile etkileşimi kolaylaştırırken, Sprout’un daha hızlı tarama ve bir ilk niteliğindeki yüksek hassasiyetli 3D tarama gibi kilit özelliklerine erişim sağlayan yazılımlar sunuyor. Ürüne, not alma ve tasarım için basınç duyarlılığına sahip Active Elektronik Kalem de dahil. Ürünün bu sürümü, Intel Core i7 işlemci, 512GB SSHD depolama alanı, 16GB DD4-2400 bellek ve daha hızlı 3D tarama sağlayan NVIDIA GeForce GTX 960M ekran kartı ile donatılmış bulunuyor.

Ağustos ayında ilk kez satışa çıkan OMEN X by HP, şimdi de yeni OMEN X 35 Kavisli Ekran ile oyunseverleri, sanal dünyaya her zamankinden daha yakın hale getiriyor.

NVIDIA G-Sync teknolojili ilk OMEN ekranı olan OMEN X 35 sayesinde oyunseverler duraksama ya da gecikme gibi sorunlarla karşılaşmıyor. Ayrıca daha yüksek yenileme hızları sonucu daha doğal, gerçekçi ve capcanlı oyun deneyimlerine kavuşuyorlar.

Fiyat ve erişim

HP EliteBook x360’ın EMEA bölgesinde ocak ayının sonlarında 1.099 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Sprout Pro by HP’nin EMEA bölgesindeki fiyatı ve satış şartlarının Mart ayında ticari kullanıcılara açıklanması bekleniyor.

HP Spectre x360 15.6”’nın EMEA bölgesinde ocak ayının sonlarında 1.599 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

HP ENVY Curved All-In-One 34’ün EMEA bölgesinde ocak ayının sonlarında 1.999 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

OMEN X 35 Ekranın EMEA bölgesinde nisan ayında 1.299 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.