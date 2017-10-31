HP orman yangınında arşivlerini kaybetti!

Teknoloji devi HP'nin tarihsel arşivleri orman yangınında kül oldu. Silikon Vadisi'nin kurucularından olan William Hewlett ve David Packard'ın tarihsel arşivlerinin büyük kısmı tahrip oldu.

31/10/2017 13:30

HPKaliforniya'daki orman yangınında önemli tarihi arşivlerini kaybetti. Şirketin kurucularından William Hewlett ve David Packard'ın arşivlerinin büyük kısmı yangınla birlikte kül oldu. Arşivler içinde önemli yazışmalar, kişisel materyaller, eski projeler yer alıyor.

Arşivlerin korunmasından sorumlu olan Keysight, yangına karşı yağmur sistemi kurduklarını ve arşivlerin dayanıklı kutular içinde olduğunu belirterek daha önceden uygun ve sorumlu adımlar attıklarını belirtti. Yine de alınan önlemler işe yaramadığından arşivlerin büyük bölümü tahrip olmuş durumda.

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Ne yazık ki söz konusu arşivler dijital ortama aktarılmamıştı. Bu olayın engellenip engellenemeyeceği tartışması başladı. Sonuç olarak William Hewlett ve David Packard, Silikon Vadisi'nin kurucularından sayılır. Belgeler günümüz için eski kalmış olsa da, tarihi olmaları ve teknoloji dünyasının kökeni için oldukça önemliydi.

    Yazar: Berk İşçimen

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