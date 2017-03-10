HP'nin Türkiye'deki en iyi iş ortakları belli oldu

HP, Raffles Hotel’de düzenlediği geleneksel Kanal Toplantısı’nda en iyi 15 iş ortağı ödüllerini açıkladı. HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuşmasında, yazıcı pazarında %35’lik, PC pazarında ise %26’lık payla gösterdikleri büyüme başarısının arkasında güçlü kanal iş ortaklarının olduğunun altını çizdi.

2016 yılının en iyileri konser sonrası sahneye çıktı

Gecede HP çalışanlarının kurduğu Hot Plug müzik grubu da bir konser verdi. Konser ardından gerçekleşen ödül töreninde ise 19 farklı kategoride ödül alan 15 iş ortağı ise şunlar oldu:

En Yüksek Ciro ve Ciro Büyümesi Gösteren Dağıtıcı: Arena Bilgisayar

En Yüksek Yaygın Kanal Cirosu Yapan Dağıtıcı: Penta Teknoloji

Kanal Ağını En Çok Büyüten Dağıtıcı: Avnet Technology Solutions

En Yüksek Ciro Yapan Platinum İş Ortağı: Ekspa Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Gold İş Ortağı: Plato Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Silver İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri

En Yüksek Büyüme Gösteren Platinum İş Ortağı: Artek Grup Bilişim

En Yüksek Büyüme Gösteren Gold İş Ortağı: Govtek Teknoloji

En Yüksek Büyüme Gösteren Silver İş Ortağı: Marmara Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar

En Yüksek Büyüme Gösteren Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar

En Yüksek Sarf Cirosu Yapan İş Ortağı: Kadıoğlu Kırtasiye

En Yüksek Sarf Ciro Büyümesi Gösteren İş Ortağı: Nasa Bilgi İşlem

En Yüksek İş İstasyonu Cirosu Yapan İş Ortağı: Plato Bilgisayar

En Yüksek DesignJet Cirosu Yapan İş Ortağı: Gür Sistem Bilişim

En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri

En Yüksek Perakende POS Cirosu Yapan İş Ortağı: Viva Bilgi Teknolojileri

En Yüksek İnce İstemci Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri