HP'nin Türkiye'deki en iyi iş ortakları belli oldu

HP, Raffles Hotel’de düzenlediği geleneksel Kanal Toplantısı’nda en iyi 15 iş ortağı ödüllerini açıkladı. HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuşmasında, yazıcı pazarında %35’lik, PC pazarında ise %26’lık payla gösterdikleri büyüme başarısının arkasında güçlü kanal iş ortaklarının olduğunun altını çizdi.
2016 yılının en iyileri konser sonrası sahneye çıktı
Gecede HP çalışanlarının kurduğu Hot Plug müzik grubu da bir konser verdi. Konser ardından gerçekleşen ödül töreninde ise 19 farklı kategoride ödül alan 15 iş ortağı ise şunlar oldu:
En Yüksek Ciro ve Ciro Büyümesi Gösteren Dağıtıcı: Arena Bilgisayar
En Yüksek Yaygın Kanal Cirosu Yapan Dağıtıcı: Penta Teknoloji
Kanal Ağını En Çok Büyüten Dağıtıcı: Avnet Technology Solutions
En Yüksek Ciro Yapan Platinum İş Ortağı: Ekspa Bilgisayar
En Yüksek Ciro Yapan Gold İş Ortağı: Plato Bilgisayar
En Yüksek Ciro Yapan Silver İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri
En Yüksek Büyüme Gösteren Platinum İş Ortağı: Artek Grup Bilişim
En Yüksek Büyüme Gösteren Gold İş Ortağı: Govtek Teknoloji
En Yüksek Büyüme Gösteren Silver İş Ortağı: Marmara Bilgisayar
En Yüksek Ciro Yapan Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar
En Yüksek Büyüme Gösteren Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar
En Yüksek Sarf Cirosu Yapan İş Ortağı: Kadıoğlu Kırtasiye
En Yüksek Sarf Ciro Büyümesi Gösteren İş Ortağı: Nasa Bilgi İşlem
En Yüksek İş İstasyonu Cirosu Yapan İş Ortağı: Plato Bilgisayar
En Yüksek DesignJet Cirosu Yapan İş Ortağı: Gür Sistem Bilişim
En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri
En Yüksek Perakende POS Cirosu Yapan İş Ortağı: Viva Bilgi Teknolojileri
En Yüksek İnce İstemci Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri
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