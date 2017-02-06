HTC 11'in teknik özellikleri sızdırıldı

HTC, Mayıs 2016’da son amiral gemisi akıllı telefonu HTC 10’u resmen ilan etmişti. Şirketin, bu yıl da HTC 11’i duyurması bekleniyor.

HTC Ultra'nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından, HTC’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu HTC 11 hakkında sızıntı bilgiler ve söylentiler gelmeye başladı. Birkaç ay önce gelen bir söylentide, HTC 11’in 12 MP ana arka kamera, 8 MP ön kamera ve 5.5 inç QHD kavisli ekran ile gelebileceği iddia edildi.

Bugün, Weibo' üzerinden yaklaşmakta olan HTC 11'in ana özelliklerini daha ayrıntılı gösteren, yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntı, HTC 11'in "Telefon Hakkında" ekran görüntüsü biçiminde geliyor. Sızıntıya göre, HTC'nin amiral gemisi cihazı gerçekten de "HTC 11" olarak adlandırılıyor. Cihaz, Android 7.12 (Nougat) işletim sistemine dayalı HTC Sense 9.0 arayüzü ile çalışıyor.

Ekran görüntüsüne göre HTC 11, 6 GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998Pro işlemci tarafından desteklenmektedir. 128 GB'lık dahili belleğe sahip ve bu depolama alanının 112 GB'ı kullanıcıya sunulmaktadır. Sızıntı aynı zamanda ekranın çözünürlüğünü 1556 x 2550 piksel olarak gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi bunlarda söylentiden ibaret ve telefon resmen ilan edilene kadar bir kesinlik taşımıyor.