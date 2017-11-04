HTC, 2018'de 5 veya 6 telefon tanıtacak

Dün, HTC'nin 2018'den başlayarak çift kamera özellikli telefon üretmeye geri döneceğini söyleyen haberler görmüştük. 2014'ün HTC One (M8) modelini hatırlarsanız, arkasında ikinci bir kamera vardı ve bu günlerde birçok kişinin merakı olan portre çekimlerinde bulanık arka plana izin veriyordu. Şimdi de HTC'nin gelecek yıl üretmeyi planladığı telefon hacmi hakkında biraz daha fazla bilgi var.

HTC Başkanı Chialin Chang, şirketinin 2018 yılında beş ila altı farklı akıllı telefon üretmesini beklediğini belirtti. HTC, üreticinin yıllar içinde en iyi amiral gemisi telefonunu piyasaya sürdüğünü gösteren çok güçlü bir telefon çıkarmayı düşünüyor. Şirket ayrıca, kullanıcıların belirli uygulamaları açmak ve bazı etkinlikleri başlatmak için telefonun her iki tarafını sıkmasına izin veren Edge Sense özelliğiyle öne çıkacak.